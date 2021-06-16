В Украине появился серьезный соперник Skoda Octavia

Марка JAC впервые за долгое время вывела на украинский рынок не кроссовер или пикап, а обычную легковушку – лифтбэк под названием JAC J7. Данный автомобиль дебютировал в 2019 году, и уже тогда его прозвали «опасным» конкурентом Skoda Octavia, сообщает АвтоПортал.

JAC J7 – это переднеприводный лифтбэк D-класса, который по размерам чуть больше бестселлера из Млада-Болеслава (поколения А8): в длину он достигает 4 775 мм, в ширину – 1820 мм, а в высоту – 1492 мм. Объем багажника – 540 литров (а вот здесь он проигрывает Октавии А8, на ее счету – 578 л).

Шасси JAC J7 со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, тормозные механизмы – дисковые (по кругу). Заявленный клиренс при полной загрузке – 145 мм, колеса – 17 дюймовые. Дизайн автомобиля не зря сложно назвать «китайским»: его разрабатывал итальянец Даниэл Гальоне, который ранее работал в Alfa Romeo, а уже как 10 лет трудиться в европейском дизайн-центре JAC.

Под капотом JAC J7 – 1,5-литровый турбомотор отдачей 136 л.с. и 200 Нм. Других агрегатов не предусмотрено. Зато трансмиссий две на выбор – 6МКПП или вариатор. Кроме того, у автомобиля пара комплектаций (Сomfort и Luxury), и уже в базе он неплохо оборудован.

Так, «на старте» у автомобиля заявлено: полностью светодиодная оптика, кондиционер, обогрев зеркал и передних кресел, цифровая приборка, мультимедиа с крупным дисплеем, камера заднего вида, круиз-контроль, а также комплекс активных систем безопасности (с системой помощи при старте в гору и движения на спуске). Такой автомобиль идет на механике, его цена – 517 000 грн.

В более дорогом исполнении к этому списку также добавляются: панорамный люк, датчик света и дождя, допосвещение салона, кожаный руль и отделка сидений кожзамом, датчики парковки, улучшенную аудиосистему, запуск мотора с кнопки. Вместо кондиционера здесь уже предусмотрен климат-контроль, плюс покупатель может рассчитывать не на «механику», а коробку CVT. Цена JAC J7 Luxury – 560 625 грн.

Также за доплату в 11 500 грн для обеих комплектаций доступно двухцветное оформление кузова (черная крыша).

Новинка уже представлена в дилерских центрах марки.

Комментарий:

Действительно, JAC J7 может стать хорошим предложением на рынке. Это достойный соперник Skoda Octavia. Конечно, на стороне Шкоды бренд и проверенное годами качество, но Джаку есть что заявить – большие размеры, более богатое оснащение, не менее яркий дизайн. Что касается последующей перепродажи, не исключено, что через несколько лет этот автомобиль также будет неплохо цениться на вторичке. Все-таки сейчас уже пошли не те «китайцы», которых мы знали раньше.