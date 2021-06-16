В Таиланде среди вакцинированных разыгрывают коров

Куры, коровы, оплачиваемый отпуск, даже квартира за миллион долларов - это призы, которые предлагают от Таиланда до Индонезии и Гонконга для тех, кто проходит вакцинацию от COVID-19, пишут иностранные СМИ.

Поскольку в последние недели все больше вариантов вируса вызвали всплеск заболеваемости в Юго-Восточной Азии, власти начали предлагать необычные призы за вакцинацию.

В таиландском районе, где большинство жителей занимаются разведением крупного рогатого скота, власти в этом месяце объявили розыгрыш коров, который мгновенно стал хитом среди местных жителей и побудил их вакцинироваться.

Более 50% из 1400 жителей района - многие пожилые люди и представители групп высокого риска - зарегистрировались для получения вакцины.

Напомним, что из 66 миллионов населения Таиланда только 4,76 миллиона получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.