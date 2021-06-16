Двое "слуг" устроили в Раде "сеанс массажа"

Народный депутат фракции "Слуги народа" Андрей Задорожный во время заседания Верховной Рады 16 июня нежно массировал спину своему коллеге по фракции и соседу Михаилу Новикову, сообщает Деловая столица.

Отметим, что оба нардепа уже не молоды. Так, Задорожному в конце мая исполнилось 53 года, а вот его товарищу в ноябре исполнится уже 56 лет. Очевидно, плодотворная законотворческая деятельность, которая предполагает в основном сидячий образ жизни, сказывается на опорно-двигательном аппарате.

На видео видно, как "слуга" Задорожный левой рукой осторожно, если не сказать мягко, мнет спину Новикову, нажимая на болевые точки. Во время "мануального сеанса" нардепы активно общаются.

Деятельность Новикова и Задорожного в Раде не связана с медициной.