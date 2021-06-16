Беременная Катя Осадчая ошеломила ярким образом

Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась стильным аутфитом. Она предстала перед камерами в оранжевом пиджаке и в стильном головном уборе в тон, сообщает 24 Канал.

Катя Осадчая беременна третьим ребенком, но продолжает активно работать и снимать программы о светской жизни. Знаменитость делится звездными новостями с поклонниками, а также в каждом выпуске своей программы демонстрирует эффектные аутфиты.

Яркий look Кати Осадчей

Недавно Екатерина побывала на открытии новой резиденции самых популярных украинских блогеров. Ведущая позировала вместе с коллегами – Лесей Никитюк, Аллой Костромичевой. Беременная Осадчая предстала перед объективом телекамеры в черных классических брюках и белой футболке, поверх которой надела оранжевый пиджак.

Из украшений Катя выбрала стильную массивную цепочку. На лице она сделала макияж темными тенями на веках и коричневой помадой на губах.

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