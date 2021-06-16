Первая страна ЕС досрочно запустила COVID-сертификаты

Бельгия сегодня, 16 июня 2021 года, досрочно в тестовом режиме запустила сертификаты COVID-19, которые должны облегчить передвижения по Европейскому союзу. ﻿Об этом, ссылаясь на твит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает УНИАН.

"Европейский COVID-сертификат начнет действовать с 1 июля, однако если вы как страны-члены (ЕС – прим. ред.) хотите, вы можете ввести их действие раньше добровольно. И это то, что сделала Бельгия, которая с сегодняшнего дня позволяет путешествовать с этими сертификатами. Так что каждый, кто полностью вакцинирован или имеет негативный результат теста, или выздоровел от коронавируса, может получить его", – сказала она, продемонстрировав свой COVID-сертификат на смартфоне.

При этом глава Еврокомиссии сообщила, что уже 15 стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации, а к 1 июля все 27 стран ЕС должны присоединиться к системе.