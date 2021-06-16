Договора об Украине без Украины не будет, – Зеленский о встрече Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью трем зарубежным изданиям – Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Полный текст опубликовал Офис президента.

Гарант, комментируя встречу лидеров США и России, заверил, что “о договоренностях об Украине без Украины” речи не идет. Однако полностью избежать влияния на страну извне не получится.

“Насчет классического выражения “Не решайте за Украину без Украины” – я считаю, что это очень справедливо. Но это полностью не работает. Как бы ни стремились те или иные чиновники в Украине, ЕС, те или иные главы государств. Острый вопрос Донбасса – и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет”, – отметил Зеленский.

Также президент рад, что состоялся телефонный звонок с Джо Байденом, хотя считает, что встреча была бы лучше.

“Я всегда приглашаю западных лидеров – приезжайте, пожалуйста, и посетим вместе Донбасс. Они приезжают и спрашивают: что, серьезно? То есть это говорит о том, что информационная политика не совпадает с реальностью. Поэтому была бы желательна наша встреча до саммита президентов РФ и США. Это был бы только плюс к позициям Президента Соединенных Штатов”, – подчеркнул Зеленский.

Затем гарант перешел на русский язык и в достаточно резкой манере высказался о российском видении разрешения конфликта между государствами.

“Мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая агенда (повестка дня – прим. ред.)? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам”, – уверен Зеленский.

Он добавил, что представители и Украины, и России – взрослые люди, а потому должны понимать, какие вопросы для обсуждения в приоритете: сначала нужно закончить войну, а потом говорить о языке и религии, на которых акцентируют в РФ.