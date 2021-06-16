Украинцы отправятся на Запорожце в Монако (видео)

Команда энтузиастов из Украины подготовила ЗАЗ-966 для поездки в Монако. Там автомобиль примет участие в ралли Монте-Карло – такое с легендарным 966-м произойдет впервые, сообщает АвтоПортал.

Как говорится в сюжете 2 2, разрешение на участие в гонке команда ждала целых 6 лет. Добиться этого оказалось не просто: на состязание могут быть заявлены только те классические машины, которые принимали участие в ралли Монте-Карло до 1965 года (сама же гонка проводится с 1911 года). Для Запорожца сделали исключение – в честь 60-летия модели. Теперь его ждут на ралли Монте-Карло 2022, которое пройдет в начале следующего года.

Важное условие участие в гонке – автомобиль должен пребывать в полностью оригинальном состоянии. Для этого ЗАЗ полностью разобрали, покрасили и снова собрали. Двигатель машины работает как часы.

Перед тем, как 966-й отправится своим ходом на юг Франции (а это, на минуточку, 2 400 км), его основательно протестируют: машина проедет едва ли не через всю Украину, Молдову, Румынию. Всего – более 3 000 км.

Всего же в ралли Монте-Карло примут участие три автомобиля из Украины. Два других еще находятся стадии подготовки.

Отметим, что ЗАЗ-966 выпускался в 1966-1972 годах. Автомобиль оснащался 1,2-литровым 40-сильным двигателем и 4МКПП. Разгон до 100 км/ч - 32 сек, максимальная скорость – 120 км/ч.