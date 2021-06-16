Новый Nissan Qashqai отправился в производство

В феврале этого года официально дебютировал новый Nissan Qashqai 2021. Теперь же компактный кросс третьего поколения встал на конвейер, сообщает АвтоПортал.

Завод Ниссан в Англии

Производство нового Кашкая наладили на заводе Ниссан в Сандерленде, Великобритания. Этому предприятию уже 35 лет, и последние 14 лет здесь выпускают Qashqai. Однако запуск новинки нельзя назвать простым или лёгким: для этого компании пришлось основательно модернизировать сборочную площадку, вложив в неё 400 млн фунтов стерлингов (465,5 млн евро по актуальному курсу). В частности, в кузовной цех было установлено 117 новых роботов, которые работают с алюминием и высокопрочной статью – теми компонентами, что применяются в новом Кашкае.

На данный момент английский завод Ниссан уже выпустил свыше 3,5 млн штук Nissan Qashqai. Предприятие гордится тем, что именно эта модель стала самым массовым авто британского производства.

Nissan Qashqai 2021

Новый Кашкай – это во всех отношения европейский автомобиль. И дело не только в производственной локации: здесь же, в Старом Свете, кроссовер и разрабатывали (впрочем, с предшественниками – та же история). Со сменой поколений автомобиль изменился в дизайне, вырос в размерах, ушел на шаг вперед по части оснащения. А еще он на 60 кг «похудел» (за счет алюминиевых панелей кузова).

Габариты Nissan Qashqai 2021 – 4425х1838х1635 мм (35, 32 и 10 мм соответственно), размер колесной базы – 2666 мм (20 мм). В плане дизайна автомобиль стал более угловатым, спереди прописалась более характерная решетка радиатора и сверхтонкая оптика. На борту же стало больше места, а на передней панели прописалась 12,3-дюймовая виртуальная приборка и 9-дюймовый тачскрин медиакомплекса NissanConnect. Объем багажника вырос на 50 л.

Двигатели Nissan Qashqai – исключительно бензиновые, дизелей не предусмотрено в принципе. Также есть гибридная установка типа e-Power. ДВС представлены 1,3-литровым двигателем, доступных в двух мощностях – 140 и 160 л.с. Первый вариант идет только в сочетании с передним приводом и «механикой», второй – с системой 4х4, МКПП или вариатором. Что касается гибрида, в нем главную роль выполняет 190-сильный электромотор, а вот 1,5-литровому 157-сильному бензиновому агрегату отведена роль генератора – он лишь вырабатывает электричество.

В оснащение машины входит фирменный комплекс ассистентов (читай, частичный автопилот) ProPilot.

Купить Nissan Qashqai 2021 можно будет позднее в этом году. Всего покупателям предложат 11 вариантов окраса кузова и 5 двухцветных комбинаций.