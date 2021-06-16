Ученые выяснили причину возникновения тромбов после COVID-19

Ученые из Университета медицинских наук RCSI определили, каким образом у больных коронавирусом образуется тромбоз, сообщает Корреспондент.

Исследователи проанализировали образцы крови у пациентов с диагнозом COVID-19 из клиники Бомонт в Дублине и выяснили, что причиной тромбоза является некий фактор фон Виллебранда. Это молекула, отвечающая за сворачивание крови. У инфицированных коронавирусом наблюдалось сильное нарушение баланса между данной молекулой и ее белком ADAMTS13.

В частности, эксперты отметили более высокий уровень ADAMTS13.

"Наше исследование помогает понять механизмы, которые провоцируют серьезные тромбы у пациентом з коронавирусом. Это поможет в разработке более эффективных методов лечения", - отметил автор исследования, доктор Джейми О'Салливан.

Напомним, ранее у многих пациентов с COVID-19 фиксировались случаи нарушения свертываемости крови. По словам экспертов, каждый пятый случай коронавирусной инфекции сопровождается нарушением свертываемости крови, следствием которого является венозная тромбоэмболия.

Медики предполагают, что причиной частого образования тромбов в организме пациентов с COVID-19 является чрезмерная свертываемость крови, гиперкоагуляция, которую они связывают с воспалительной реакцией, возникающей в ходе заболевания.