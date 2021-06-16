Украина получила 15 наград на Олимпиаде гениев в США

Ученики Малой академии наук завоевали 15 наград на Genius Olympiad 2021, которая состоялась в США 12 июня. Ученики МАН получили три серебряные и четыре бронзовые медали, а также восемь специальных наград, сообщает Обозреватель.

Как сообщила пресс-служба, нашу страну представляли 26 участников с 25 проектами. В этом году в связи со всемирной пандемией коронавируса мероприятие проходило онлайн. Украина стала лидером Олимпиады по количеству поданных заявок, за что получила специальную награду.

"Медали на Genius Olympiad – уже традиция для Украины. Но в этом году мы превзошли сами себя: получили рекордное количество наград за всю историю участия Украины в конкурсе – 15 наград в различных номинациях. Для юных ученых участие в Genius Olympiad – это важный и весомый багаж и отличный старт для дальнейшей научной карьеры" , – говорит заместитель директора по управлению стратегическими проектами и международных отношений МАН Евгений Кудрявец.

Так, серебряную медаль на Олимпиаде получила Елена Коваленко, которая изобрела экологический источник энергии. Разработанный ею аппарат превращает колебания ветвей деревьев на электрический ток.

Елена Коваленко изобрела экологический источник энергии. Источник: Пресс-служба МАН

Еще одно серебро – у Алины Любаевой – за фотопроект "НЕТ – пустыне из ПЭТ-бутылок". Девушка описала масштабность проблемы и показала последствия дальнейшей бездеятельности, изобразив на фотографии будущее детей, если каждый не осознает важность изменений.

Алина Любаева получила серебро. Источник: Пресс-служба МАН

Третий серебряный призер – Мирослав Бур – написал эссе о будущем человечества, ссылаясь на прогнозы ученых, и привлек внимание к изменениям климата.

Мирослав Бур написал эссе о будущем человечества. Источник: Пресс-служба МАН

"Цель Genius Olympiad – улучшить понимание глобальных экологических проблем, поэтому все представленные проекты, независимо от секции, должны иметь экологическое направление. Приятно, что наши ученики подходят к освещению и решению экологических проблем не только с научной точки зрения, но и с творческой – через фотопроекты, эссе, художественные произведения. Таким образом значительно возрастают шансы достучаться до как можно большего количества людей и вместе решить важные для человечества вопросы" , – отметил Кудрявец.

Цель Genius Olympiad – улучшить понимание глобальных экологических проблем. Источник: Пресс-служба МАН

Бронза – у Александра Шарлая, который исследовал влияние теплового стресса на процессы перекисного окисления липидов и активность аскорбат пероксидазы в Nicotiana tabacum. Проще – результаты проекта позволяют создать растения, устойчивые к глобальному потеплению. Яна Грицишин получила бронзовую медаль за оценку экологической значимости гидроэлектротанций в Украине с использованием биомаркеров двустворчатого моллюска. А Владислав Петров – за очиститель водной поверхности от мусора с использованием солнечной энергии. Разработка бронзового призера Виктории Панченко поможет очистить реки естественными способами и без механического вмешательства в экосистему. Это новый тип водных очистных сооружений – наплавного биоплато понтонного типа.

Специальные призы на Genius Olympiad получили следующие проекты от учеников МАН: карта растений-аллергенов, экономически рентабельна технология переработки отработанных первичных химических источников тока, система отопления помещений и подогрева воды "Биорактор", азотсодержащих сорбент, батареи на алюминий-воздушной базе, новый тип экологически безопасной дорожной инфраструктуры для динамической зарядки электромобилей и другие.

Специальные призы на Genius Olympiad также получил ряд проектов от учащихся МАН. Источник: Пресс-служба МАН

Справка. Genius Olympiad – крупнейший в мире конкурс научных проектов экологической направленности. Соревнование проходит в нескольких номинациях:

наука – решает проблемы экологии с помощью научных знаний и методов;

робототехника – демонстрирует роль инженерии в решении глобальных экологических проблем;

бизнес – развивает экологическое сознание бизнеса и продвигает идеи зеленой экономики;

креативное письмо – распространяет знания о глобальных экологических проблемах в литературе;

искусство – повышает экологическое сознание с помощью музыки и изобразительного искусства.

В 2021 году в Genius Olympiad приняли участие более 1400 участников из 84 стран мира.