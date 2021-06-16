Названы самые слабохарактерные знаки Зодиака

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые не могут отказывать другим, сообщает УНИАН.

Рыбы

Мечтательные Рыбы желания других ставят выше своих. Чаще всего им проще согласиться с окружающими, чем доказывать свою точку зрения.

Рак

Это семейный знак Зодиака, который готов заботиться о своих родных и близких постоянно. При этом часто он совсем забывает о себе и своих нуждах.

Весы

Вы готовы дарить людям счастье и радость, даже в ущерб себе. А если вдруг что-то пойдет не так как вам нравится, то вы посчитаете это нормой.

Водолей

Водолеи чаще отмалчиваются, чем влазят в споры. В целом им это и не нужно, если они не видят перспективы.

Дева

Вы любите критиковать других. Но даже если кто-то с вами не согласится, то это не станет для вас проблемой.