Названы самые слабохарактерные знаки Зодиака

Названы самые слабохарактерные знаки Зодиака

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые не могут отказывать другим, сообщает УНИАН.

Рыбы

Мечтательные Рыбы желания других ставят выше своих. Чаще всего им проще согласиться с окружающими, чем доказывать свою точку зрения.

Рак

Это семейный знак Зодиака, который готов заботиться о своих родных и близких постоянно. При этом часто он совсем забывает о себе и своих нуждах.

Весы

Вы готовы дарить людям счастье и радость, даже в ущерб себе. А если вдруг что-то пойдет не так как вам нравится, то вы посчитаете это нормой.

Водолей

Водолеи чаще отмалчиваются, чем влазят в споры. В целом им это и не нужно, если они не видят перспективы.

Дева

Вы любите критиковать других. Но даже если кто-то с вами не согласится, то это не станет для вас проблемой.

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