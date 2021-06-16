В "Слуге народа" отреагировали на раскол во фракции "Голос"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в парламенте должны быть представители "канонического" "Голоса", а 10 представителей фракции должны сложить мандат народного депутата, сообщает УНИАН.

Он отметил, что необходимо выполнять украинское законодательство, и если есть заявления о выходе, то это должен быть выход из фракции "Голос", соответственно, сложение депутатского мандата, и в парламент войдут следующие по списку представители партии "Голос".

"Если ты говоришь, что ты выходишь откуда-то, то надо выходить. Поскольку вы знаете, как бывает на вечеринке - ты так уходишь, но не уходишь. И все думают, что ты уже ушел, а ты еще не ушел и там еще ходишь два часа..." , - отметил первый заместитель председателя фракции "СН".

Также Корниенко считает, что 10 депутатов из "Голоса" должны сложить мандат.

"Мандат на стол, заявление, и зал (речь идет о парламентском зале, то есть о голосовании народных депутатов) поддержит (это решение)" , - подчеркнул он.

Депутат отметил, что в таком случае в парламент придут новые члены партии "Голос".

По его словам, "эти парни и девушки - профессиональные" и "патриотические классные люди" , и они могут "ехать по стране и создавать новую партию вместе с Сергеем Притулой" .

"А в Раде пусть работают представители канонического "Голоса" , - сказал Корниенко.

Он отметил, что "поскольку из партии "Слуга народа" оппоненты не могут "грызться" , то наши оппоненты вынуждены уже между собой "грызться" .

Напомним, что 7 июня Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.