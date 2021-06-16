Белый дом потратил на журналистов в Женеве почти $1 миллион

Белый дом уже потратил больше денег на журналистов, чем для окружения президента: отели, аренда автомобилей, интернет-линии и многое другое уже стоили более 900 тысяч долларов. Некоторые из журналистов смогут переночевать в Intercontinental, другие - в Beau-Rivage, Metropole, сообщает Вести.

Белый дом организует поездки американских журналистов, являющихся членами Ассоциации корреспондентов Белого дома. Позже правительство США переложило расходы на средства массовой информации - американские СМИ рассматривают это как необходимое условие для независимого освещения событий.

В целом саммит лидеров России и США принес неплохие деньги женевским отельерам. Только американцы забронировали комнаты и конференц-залы на 1,2 миллиона долларов. Добрая половина этого идет на Intercontinental. На втором месте Beau-Rivage с ценой около 180 000 долларов за номера американских журналистов.