Зарплаты в регионах: сколько в мае заработали главы ОГА

В Офисе президента анонсировали очередную замену глав областных администраций. По словам заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко, с некоторыми областями «есть проблемы» и туда уже ищут кандидатов, сообщает Слово и дело.

Пока остается лишь гадать, с кем же из местной власти собираются попрощаться.

Предлагаем посмотреть, сколько в мае заработали нынешние главы ОГА.

Инфографика Слово и дело

Самая высокая зарплата по-прежнему у руководителя Луганской обладминистрации Сергея Гайдая – 102 тыс. 692 грн: оклад, надбавки и индексация. На втором месте глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, ему начислили 100 тыс. 628 грн, в том числе денежное обеспечение военного.

Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко за прошлый месяц заработала 84 тыс. 749 грн, включая командировочные и больничные по беременности.

Немного больше 57 тыс. начислили руководителю Черкасской ОГА Александру Скичко, главе Закарпатской ОГА Анатолию Полоскову, главе Киевской ОГА Василию Володину и руководителю Черновицкой обладминистрации Сергею Осадчуку.

Меньше всех в мае заработал Максим Козицкий, который возглавляет Львовскую обладминистрацию – 42 тыс. 511 грн. Еще не начисляли в прошлом месяце зарплату Марии Черной, которую только 27 мая президент назначил главой Кировоградской ОГА.