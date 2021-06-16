Еще один футболист потерял сознание во время матча Евро-2020

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар рассказал, что ненадолго потерял сознание в матче Евро-2020 против Германии. Это случилось после столкновения с Робином Госенсом, сообщает Обозреватель.

Чемпионы мира 2014 года провели опасную атаку, которая закончилась фланговой подачей. Бенжамен оказался первым на мяче и выбил игровой снаряд головой, после чего в него сразу же влетел соперник, а главный арбитр зафиксировал нарушение правил.

"Я был по-настоящему шокирован. Я потерял сознание на 10-15 секунд. После этого мне стало лучше" , – цитирует слова Павара издание RMC Sport.

Напомним, что Франция одержала минимальную победу над Германией благодаря курьезному автоголу Матса Хуммельса. В другом матче группы F Португалия разгромила Венгрию, забив три гола за восемь минут, а ее главный голеадор Криштиану Роналду оформил дубль и превзошел достижения украинца Андрея Шевченко и француза Мишеля Платини.