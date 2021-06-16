В ОП планируют заменить трех глав ОГА

Офис президента хочет заменить глав Сумской и Ивано-Франковской областных государственных администраций. Под вопросом – руководитель Черниговской ОГА, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что сегодня Кабинет министров уже согласовал назначение нового главы Сумской ОГА.

"В Сумской области скандальная история, глава ОГА Василий Хома переметнулся к лагерю ОПЗЖ. В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает. В Черниговской области склоняются к тому, чтобы уволить Анну Коваленко, но пока нет окончательного решения, когда и кто будет вместо нее" , - сказал собеседник.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА. На эту должность предлагается назначить Дмитрия Живицкого.

Отметим, что на данный момент эту должность занимает Василий Хома, которого назначили в ноябре 2020 года.