Лукашенко потребовал у регионов Беларуси приготовиться к мобилизации
Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы все регионы и районы были готовы к мобилизации за три дня, сообщает Корреспондент.
Лукашенко добавил, что главам райисполкомов и облисполкомов нужно научиться воевать и хорошо знать объекты, которые нужно охранять в рамках территориальной обороны. По его словам, местные власти должны обеспечить быструю мобилизацию граждан, чтобы они по тревоге были мобилизованы за три дня.
"Все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации… Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток - и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия", - сказал Лукашенко.