Лукашенко потребовал у регионов Беларуси приготовиться к мобилизации

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы все регионы и районы были готовы к мобилизации за три дня, сообщает Корреспондент.

Лукашенко добавил, что главам райисполкомов и облисполкомов нужно научиться воевать и хорошо знать объекты, которые нужно охранять в рамках территориальной обороны. По его словам, местные власти должны обеспечить быструю мобилизацию граждан, чтобы они по тревоге были мобилизованы за три дня.