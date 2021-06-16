Употребление помидоров снижает риск инсульта на 55 %

Любители помидоров могут радоваться. Этот вкусный овощ способен снизить риск инсульта. Ученые проанализировали здоровье более тысячи финских мужчин, наблюдение в среднем продолжалось 12 лет. За этот период около 70 мужчин столкнулись с инсультом, сообщает GreenPost.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Neurology. У тех, кто потреблял больше томатов, риск инсульта снижался на 55 %. Сравнение проводилось с лицами, не употреблявшими томаты. Для инсульта, связанного с тромбами (ишемическим), снижение риска составило 59 %.

Помидоры богаты антиоксидант ликопин. Его высокий уровень в крови защищает от инсульта. Ученые обнаружили, что из 259 мужчин с высоким уровнем ликопина только в 11 случился инсульт. По сравнению с 25 из 258 мужчин с низким показателем.