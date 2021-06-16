В Донецке готовятся открыть уголовное дело против Протасевича

В Донецке подозревают, что задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич мог участвовать в операциях батальона "Азов" в Широкино в районе Мариуполя, сообщает Страна.ua.

"Насколько я знаю, нашей прокуратурой проводится проверка данных о том, что он находился в "Азове" в районе поселка Широкино на Мариупольском направлении: какие были преступления и есть ли об этом свидетельства или доказательства. После этого будет принято решение о заведении уголовного дела" , - сказал Пушилин.