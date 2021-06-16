"Паучий апокалипсис": в Австралии случилось необычное природное явление

“Паучий апокалипсис”: именно так комментируют пользователи Сети необычное явление, которое случилось в Австралии. Тысячи пауков собрались на одной территории и сплели настолько большую по площади и плотности паутину, что ее можно принять за марлю или рукодельную ткань, пишут международные СМИ.

Событие фиксируют в австралийском штате Виктория. Такая необычная паутина – результат работы пауков, спасавшихся от недавней непогоды и наводнений.

Фото: Jeff Hobbs / Facebook

Parts of #Gippsland are covered in #spider web??!! The little black dots are spiders. There is web as far as the eye can see. This is near Longford #Victoria thanks Carolyn Crossley for the video pic.twitter.com/wcAOGU9ZTu — ???????????? ???????????????? (@mim_cook) June 15, 2021

Ученые уверяют, что это не апокалипсис, а природное явление, связанное с миграцией животных из места жительства и нуждой построить дом на новой территории.

Последний раз аналогичное количество паутины можно было наблюдать в 2013 году – также после проливных дождей.

Погода в Австралии, к слову, не спешит налаживаться – синоптики прогнозируют в регионе до 50 мм осадков. В данный момент из Виктории выехали более 1000 человек, до сих пор наблюдаются проблемы с электричеством, власти ремонтируют трансформаторы и расчищают дороги.