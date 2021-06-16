Тренировка, которая может привести к сердечному приступу

Людям часто говорят, что им нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым. Но не все тренировки полезны для всех. Выполнение упражнений может вызвать нагрузку на ваши мышцы, в том числе на очень важные мышцы сердца, сообщает WomanEL.

Как оказалось, определенные упражнения могут увеличить риск неблагоприятных проблем со здоровьем. Особенно с точки зрения сердечно-сосудистой системы. Недавнее исследование показало, что один вид упражнений может повысить риск сердечного приступа. ﻿

Какая тренировка повышает риск сердечного приступа?

Метаанализ 2020 года провели Американской кардиологической ассоциацией и опубликовали в журнале Circulation. Он выявил опасность высоких физических нагрузок, таких как участие в марафонах и триатлонах.

Агентство проанализировало более 300 научных исследований и обнаружило, что риск сердечных приступов или других сердечных заболеваний, таких как внезапная сердечная смерть, в результате этого типа тренировки увеличился. Исследователи заявили, что риск этих проблем увеличивается во время и вскоре после физических нагрузок.

Вероятность сердечного приступа увеличивалась в 2-10 раз в течение одного часа после участия в интенсивных физических нагрузках. Одно исследование даже показало, что риск может сохраняться до двух часов после этого.

Все больше людей бегают марафоны, участвуют в триатлонах и выполняют высокоинтенсивные интервальные тренировки. Поэтому нужно понимать риски.

Риск наиболее высок и больше касается неподготовленных людей. 40 процентов приступов среди участников триатлона произошли у участников, впервые участвующих в соревнованиях. Те, у кого может быть хроническое или недиагностированное сердечно-сосудистое заболевание, также более подвержены риску сердечного приступа.

Нет никаких сомнений в том, что умеренная или высокая физическая активность полезна для общего сердечно-сосудистого здоровья. Но важно начать тренироваться в спокойном темпе и не торопиться.