Автомобилист догнал свою украденную машину на самокате

Кроссовер Lamborghini Urus стоимостью 200 000 долларов удалось вернуть в целости, сообщает Автоцентр.

Ежедневно в мире угоняют тысячи машин. Лишь часть из них удается вернуть законным владельцам. Преступников не останавливают ни новейшие противоугонные системы, ни ответственность за незаконное завладение чужим автомобилем. Конечно, чаще всего жертвами автоворов становятся премиальные автомобили и суперкары.

Один из инцидентов произошел в Майами-Бич (США). Черный кроссовер Lamborghini Urus был припаркован на газоне у дома владельца. Он привлек внимание подростка, который решил воспользоваться ситуацией и угнать машину. За считанные минуты он вскрыл дверь и быстро отъехал от места преступления. Единственное, что не учел несовершеннолетний подросток, – хозяин машины оказался дома и все услышал.

Мужчина быстро вскочил на самокат и начал преследовать угонщика. Только потом он вызвал полицию. Конечно, на равных соревноваться с автомобилем, под капотом которого установлен двигатель V8, невозможно. Однако и смириться с потерей кроссовера за 200 000 долларов сложно. Владелец заметил свой Ламборгини Урус припаркованным у обочины, а возле него стоял перепуганный парень 14 лет и вооруженные полицейские.

Мужчина смог взять себя в руки и не накинуться на злоумышленника. Наоборот, он его успокоил и порекомендовал сдаться полиции. Позже инспекторы сообщили, что угонщика зовут Андре Калинин, и это не первое его преступление. Ранее он уже привлекался за кражи машин, поэтому теперь ему грозит серьезное наказание.