Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей

Кабинет министров на заседании 16 июня смягчил карантин, позволив проводить массовые мероприятия без ограничения дистанции между присутствующими. Об этом заявил министр культуры и информации Александр Ткаченко, сообщает Левый берег.

"Теперь проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы. Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - ограничение выше не применяются ", - рассказал министр.

Напомним, что Кабинет министров на этом же заседании продлил действие карантина до 31 августа.