Зеленский назвал главные ожидания от будущей встречи с Байденом

Для президента Владимира Зеленского главным ожиданием от июльской встречи с президентом США Джо Байденом будет конкретика о предоставлении Украины Плана действий по членству в НАТО, сообщает Сегодня.

Он отметил, что получил от Байдена конкретное приглашение и они встретятся в конце июля в Вашингтоне.

"Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО – я очень хотел бы получить конкретику относительно того, "да" это или "нет". Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Однако мы должны получить понятные даты и вероятность этого для Украины. Потому что без ПДЧ невозможно по-другому пройти этот путь. Поэтому мы говорим прежде всего о ПДЧ – конкретика", – сказал Зеленский.

Также он рассчитывает от США получить военную поддержку, поскольку Украина еще не в НАТО и ей необходимо вооружение для обороны.