Изменен механизм назначения гендиректора Укрпошты

Генерального директора "Укрпошты" во избежание угрозы реализации инвестиционной программы на EUR100 млн теперь будет назначать наблюдательный совет компании без конкурсного отбора со стороны государства. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.