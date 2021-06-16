Таможня открыла доступ к таможенным декларациям

Сегодня Минцифры вместе с Государственной таможенной службой обнародовали данные относительно таможенных операций, сообщает ЛигаБизнес.

"Результат цифровизации - эффективные и прозрачные государственные процессы. Такая трансформация уже начата в таможенной сфере. Сегодня мы с Гостаможней предприняли важный шаг - обнародовали сверх 4 миллиона таможенных деклараций. Украина - одна из первых стран мира, которая открыла данные с таким высоким уровнем детализации" , - рассказал Михаил Федоров.

Данные относительно импорта и экспорта - одни из наиболее закрытых в мире. Часто их оглашают только как возведенные статистические показатели. Длительное время предприниматели в Украине не имели доступа к детальным данным внешнеэкономической деятельности. Это препятствовало принимать оперативные и взвешенные решения относительно развития бизнеса. "Черный" рынок таких данных только рос, а данные таможни можно было купить за 100 - 400$.

Теперь украинские предприниматели могут пересматривать экспортно-импортные декларации на Едином государственном вебпортале открытых данных. А также получать данные с помощью API-сервиса. Это поможет бизнесу лучше планировать свою деятельность, исследователям опираться на подтвержденные и официальные данные, а органам власти эффективнее взаимодействовать с бизнесом.

В целом данные открыли об около 4 млн экспортно-импортных операций от февраля 2020 года до мая 2021 года. Каждая таможенная декларация имеет 17 пунктов среди которых: коды направления перемещения товаров, информация о таможенном режиме, тип декларации, количество, масса и стоимость товара, страна-партнер, страна происхождения, наличие квот, и тому подобное. Данные будут обновляться ежемесячно. Информация об экспортно-импортных операциях открыта в соответствии с требованиями украинского законодательства.