Новый Subaru Forester представлен официально

Компания Subaru представила в Японии обновленный кроссовер Subaru Forester. Он получил небольшие изменения в дизайне кузова, новую отделку салона и небольшие технические изменения, сообщает Autonews.

В частности, у обновленного Forester новые фары с более вертикальным дизайном, новый передний бампер, круглые или вертикальные светодиодные противотуманные фары (в зависимости от комплектации), а также новые задние фонари и 18-дюймовые колесные диски.

Салон отделан новыми материалами, в EyeSight улучшено программное обеспечение. В целом же салон остался таким же, как и раньше.

У обновленного Forester улучшена подвеска, благодаря чему автомобиль стал более комфортным. Кроме того, система e-Active Shift Control теперь есть во всех версиях с гибридным двигателем i e-Boxer.

Европейская и североамериканская версии обновленного Subaru Forester появятся до конца текущего года. Не исключено, что они получат 1,8 л бензиновый двигатель с турбонаддувом, который доступный сейчас в версии Sport в Японии.