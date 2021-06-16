Украина отменит обязательную установку приложения "Вдома"

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что от украинцев больше не будут требовать устанавливать приложение "Вдома" при пересечении границы после возвращения из других стран, сообщает Лига.net.

"С завтрашнего дня не нужно устанавливать мобильное приложение Вдома, когда вы возвращаетесь в Украину из-за рубежа. Пока у нас все области находятся в "зеленой" зоне, Кабмин ослабляет карантинные ограничения. Если ситуация изменится, будет новая волна заболеваемости, нужно будет снова его загружать", – отметил министр.

Он подчеркнул, что использование приложения всегда было добровольным. Человек мог не устанавливать "Вдома" и проходить обсервацию в определенном месте, например, в отеле.