В США назвали самые востребованные автомобили

Впервые в этом году культовый американский спорткар Chevrolet Corvette уступил пальму первенства самого быстро продаваемого автомобиля в США. Неожиданно на первую строчку рейтинга вышел внедорожник Mercedes-Benz G-Class, и это при вдвое большей стоимости, сообщает Обозреватель.

Очередной рейтинг бестселлеров в прямом смысле этого слова опубликовало американское аналитическое агентство iSeeCars﻿.

Интересно, что в списке ТОП-20 наиболее востребованных моделей только 3 не относятся к категории кроссоверов, – это уже упоминавшийся Corvette, спортивный седан Lexus IS 350, а также семейный минивэн Kia Carnival. Что касается ценового диапазона, то 9 автомобилей относится к категории до $50 тысяч, 6 – от $50-100 тысяч и 3 – превышают отметку в $100 тысяч.

Mercedes-Benz G-Class. Источник: Mercedes-Benz

В списке автомобилей с пробегом ситуация несколько иная. Здесь доминируют автомобили, которые в первую очередь покупаются сердцем, например, тот же Corvette, Porsche 911 или Mazda MX-5. По мнению Карла Бауэра, одного из ведущих аналитиков iSeeCars, "спортивные автомобили были популярны на протяжении всей пандемии как источник радости, и спрос на них остался устойчивым после снятия в стране карантинных ограничений".

Рейтинг самых востребованных новых автомобилей в США. Источник: obozrevatel.com

С каждым годом в списке бестселлеров увеличивается количество автомобилей с гибридными или полностью электрическими силовыми агрегатами. Например, в мае среди новых автомобилей 4-е место занял Hyundai Tucson Hybrid, а 6-е – у самого мощного гибридного Toyota RAV4 Prime.

В случае с подержанными авто дело обстоит еще более примечательно. Второе место рейтинга занимает электрическая Tesla Model 3, а на 5-м и 6-м – гибридные Honda Insight и Toyota Highlander Hybrid.

Mazda MX-5. Источник: Mazda

Суммарно на принятие решение покупателю нового автомобиля требуется 47 дней, а средний чек составляет $38 тысяч. В сегменте б/у авто сделка происходит в среднем в течение 35 дней, а стоимость авто – $29,5 тыс.

Рейтинг самых востребованных новых автомобилей в США. Источник: obozrevatel.com

Интересно, что средние цены как на новые, так и на подержанные автомобили достигли в мае нынешнего года своего пика, что обусловлено перебоями в поставках автомобилей, вызванных нехваткой микрочипов. Так как проблема вряд ли решится в ближайшие месяцы, аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости сделок по покупке как новых, так и подержанных авто.