В Украине появится перечень заминированных территорий Донбасса

В Украине будет создан перечень заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 16 июня, сообщает РБК-Украина.

Так, правительство внесло изменения в правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны.

В частности, изменения предусматривают составление перечня обозначенных опасных районов, ведение их учета и введение единой формы маркировочных знаков.

В министерстве отмечают, что значительная часть загрязненных взрывоопасными предметами районов расположена вдоль автомобильных дорог. Установка на обочинах щитов позволит информировать об имеющихся опасностях водителей транспортных средств, пешеходов и местных жителей.

Размеры должны составлять 70 х 140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга. На щитах должна быть надпись на государственном языке "Осторожно! Мины!" или "Внимание! Мины!".

Ранее сообщалось, что в Украине повысят выплаты детям, которые пострадавшим от взрывчатки.