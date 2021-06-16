Киевские хакеры атаковали компании Кореи и США

В Киеве выкрыли хакерскую группировку, которая с помощью вредоносной программы-вымогателя Clop осуществляла атаки на компании США и Кореи. Они рассылали персональные письма, при открытии которых компьютеры сотрудников заражались вирусом, сообщает UBR.

Фигуранты вымогали выкуп в криптовалюте у компаний за нераспространение конфиденциальных данных потерпевших. Общая сумма убытков, по данным следствия, составила $500 млн.

Так, в 2021 году фигуранты осуществили атаку и зашифровали персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, университета Мэриленда и университета Калифорнии. В 2019 г. они использовали вирус для атаки на корейские компании, в результате были заблокированы 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

Разоблачение злоумышленников состоялось в рамках международной операции совместно с правоохранителями Кореи и США.

"Совместными усилиями правоохранителей удалось прекратить работу инфраструктуры, с которой осуществляется распространение вируса, и заблокировать каналы легализации криптовалюты, полученной преступным путем" , – рассказали в МВД.

Была проведена серия обысков, во время которых изъяли технику, машины и около 5 млн грн наличными. На имущество злоумышленников наложен арест. Им инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) и ч. 2 ст. 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы.