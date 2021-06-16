в РФ допустили участие в переговорах по Донбассу США

Участие США в переговорах по Донбассу возможно, но оно зависит от их позиции. В частности, если Вашингтон будет поддерживать прагматичный подход к выполнению минских соглашений, сообщает Деловая столица.

Об этом на саммите в Женеве заявил замглавы администрации президента России и переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак.

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений — хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца" , — отметил Козак.

Он добавил, что Москва предлагала Киеву официально заявить Совбезу ООН о том, что его не устраивает в минских соглашениях и внести свои предложения.