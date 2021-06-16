Зеленский о Путине: "Нельзя ставить такие вопросы"

Президент Владимир Зеленский заявил, что он считает некорректным вопрос о том, является ли убийцей российский лидер Владимир Путин, сообщает InfoResist.

«Вы можете сейчас лишить нас хоть какого-нибудь небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя ставить такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется», — сказал Зеленский, общаясь с иностранными журналистами за несколько дней до встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.