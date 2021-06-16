Чем пожертвовал Байден ради дружбы с Европой

Саммит показал, что у Джо Байдена на самом деле есть отличные шансы наладить диалог с Европой и сформировать более устойчивую оборону от Китая и РФ, в том числе за пределами ЕС, сообщает Деловая столица.

15 июня в Брюсселе состоялся саммит США-ЕС. По сути, это закрепление основных нарративов и концепций, согласованных на конвейере международных мероприятий в Корнуолле и Брюсселе накануне сегодняшних переговоров президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина в Женеве.

В ходе трехдневного саммита "Группы семи" (G7) в Великобритании были проговорены вопросы, касающиеся глобальных процессов в политике, экономики, охране окружающей среды и здравоохранения.

На саммите НАТО обсуждались уровень взаимодействия союзников в сфере безопасности и обороны и будущее Альянса в целом.

Саммит США-ЕС, в котором приняли участие Байден, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, в первую очередь посвящен отношениям между Вашингтоном и Брюсселем.

Все эти мероприятия стали иллюстрацией намерений американского президента "сшить" трансатлантическое сотрудничество, изрядно подпорченной предыдущей администрацией.

Европе и Штатам еще очень многое предстоит обсудить, утвердить, решить, но коммюнике, опубликованное по итогам вчерашней встречи Байдена, фон дер Ляйен и Мишеля уже показало, что им есть чем похвастать.

Первое. Байден и лидеры ЕС, наконец-то, если не зарыли топор пошлинной войны, то, по крайней мере, повесили его на стену в самой дальней комнате.

Стороны смогли вчера договориться о приостановке конфликта вокруг субсидирования авиастроительных компаний Airbus (Европа) и Boeing (США) сроком на 5 лет.

Спор тянется с 2004 г. США и ЕС обвиняли друг друга в нарушении правил добросовестной конкуренции в части субсидий и льгот для своих авиастроительных компаний.

В итоге ВТО, выступившая в роли арбитра, не нашла ничего лучше, чем в 2019 г., т.е. при Дональде Трампе, позволить Штатам ввести дополнительные пошлины на европейский импорт в размере $7,5 млрд, которые отразились не только на Airbus, но и на европейском аграрном сектора (вино, сыр, оливковое масло).

Год спустя ВТО уже Евросоюзу разрешила наказать Соединенные Штаты штрафными пошлинами на сумму $4 млрд в год, затронувшие американских сельхозпроизводителей и промышленность.

15 июня 2021 г. в Брюсселе было достигнуто соглашение ввести мораторий на штрафные пошлины, чтобы за это время урегулировать спор.

Второе. ЕС и США создают Совет ЕС-США по торговле и технологиям, который будет заниматься продвижением зеленых и цифровых технологий, в том числе ИИ; расширением торговли и инвестиций.

Совет должен будет работать над предотвращением, как пояснила президент ЕК, "новых необоснованных барьеров в мировой торговле технологиями".

Третье. Брюссель и Вашингтон намерены играть главную роль в борьбе с пандемией Covid-19, совместно работая над тем, чтобы обеспечить максимально широкий "доступ к безопасным и эффективным вакцинам, средствам диагностики и лечения от Covid-19".

Фактически на саммите США и ЕС в бюрократическую форму было облечено решение "Большой семерки" предоставить 2 млрд доз вакцины для развивающихся стран.

Тем самым союзники ответят на проекцию мягкой, "вакцинной" силы Китая.

При этом ЕС, более "тепло" относящийся к Пекину, в лице Мишеля и фон дер Ляйен явно пошел навстречу Байдену в вопросе Китая, клеймя КНР за нарушение прав человека в Синьцзяне и Тибете; подрыв автономии и демократических процессов в Гонконге; экономическое давление; кампании по дезинформации; и угрозы региональной безопасности.

Лидеры договорились в дальнейшем вырабатывать общие или похожие подходы к Китаю, которые будут базироваться на "элементах сотрудничества, конкуренции и системного соперничества".

В то же время, как и в коммюнике по итогам саммита НАТО, в отношении России Байден, фон дер Ляйен и Мишель использовали куда более жесткие формулировки.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, — говорится в тексте коммюнике США-ЕС, — и готовы решительно реагировать на повторяющуюся схему негативного поведения и вредоносных действий, которые Россия должна исправить, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений".

Лидеры вчера осудили Москву за подрыв суверенитета и независимости Украины, Грузии и Молдовы; призвали прекратить преследования оппозицию и независимые СМИ.

Но также подчеркнули, что оставят открытыми каналы коммуникации с Кремлем на тот случай, если тот вдруг одумается.

При этом, нужно подчеркнуть, вопрос "Северного потока-2" в коммюнике вообще не упоминался.

Причина проста: для администрации Байдена и Брюсселя данный трек уже (но и пока) не имеет особого значения, поскольку проект фактически реализован и стороны будут ждать, как Москва будет выполнять свои обязательства перед Украиной; а также и результатов осенних выборов в Германии.

Сейчас же Байден стремится не портить отношения с уходящей канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Германией в целом, поскольку на кону стоит кардинальный пересмотр всей парадигмы трансатлантических отношений.

В новой парадигме Европейский Союз под эгидой и с одобрения Вашингтона будет наращивать собственный оборонный потенциал, но не как дубликат НАТО, а как ее составляющую.

С этой целью Соединенные Штаты 6 мая присоединились к проекту "Военная мобильность" европейской оборонной программы PESCO. Что также в положительном свете упомянуто в коммюнике саммита США-ЕС.

Байден, как и Трамп, стремится уменьшить бремя ответственности США за мир во всем мире, делегируя свои полномочия ближайшим союзникам. Сильная Европа нужна Вашингтону для эффективного противостояния Китаю, России, Ирану и Северной Корее в различных регионах мира.

И не только Европа, но и Турция, с лидером которой, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Байден встретился "на полях" саммита НАТО 14 июня.

После переговоров Эрдоган подтвердил предположение "ДС" о том, что Соединенные Штаты предложат Турции более активное вовлечение в дела Афганистана после выведения американских войск и сил союзников.

Турецкий лидер сообщил, что турецкие войска готовы остаться в Афганистане при условии поддержки со стороны Соединенных Штатов.

В целом же последний саммит с союзниками показал, что у Джо Байдена на самом деле есть отличные шансы наладить диалог с Европой и сформировать более устойчивую оборону от Китая и РФ, в том числе за пределами ЕС.