Черешня: польза, калорийность летней ягоды и противопоказания

На полках магазинов появилась черешня. Чем полезна сладкая ягода, про ее калорийность и противопоказании, мы расскажем в нашем материале, сообщает 24 Канал.

В разгаре сезон черешни, которая насыщает организм витаминами и минералами. Эта уникальная ягода содержит комплекс аминокислот, фруктозу и глюкозу. Существует несколько видов ягод – красная, желтая, черная, белая черешня. Сезон – июнь – август.

Польза ягоды

Черешня содержит витамины – С, Е, P, A, B1, B2 и минералы – калий, железо, кальций, фосфор, магний, натрий. Выводит из организма холестерин, улучшает и нормализует давление, защищает от образования тромбов, полезна для сердца, почек, печени. Также способствует избавлению боли при артрите, ревматизме. В косметологии используют для увлажнения кожи, сужению пор. Желтая черешня содержит больше витамина С, а красная – железа. Для получения полезных свойств в день употребляют 10 – 12 ягод.

Калорийность

На 100 граммов свежих ягод – 52 килокалории.

Противопоказания

Употребляют черешню в умеренных количествах. При чрезмерном употреблении может вызвать спазмы и газы. Не рекомендуется есть ее при аллергии на продукт, а также при сахарном диабете из-за высокого содержания глюкозы, при гастрите, язвах, при нарушениях проходимости и болезней кишечника.