4 вещи, которые нужно сделать с купальником, чтобы он служил дольше

Купальники требуют особого подхода в уходе. Но всё не так сложно, как кажется. ﻿Как продлить срок службы купальника и рассказать, что с ним нужно сделать, сообщает WomanEL.

Ополосните водой перед плаванием

После того, как вы наденете купальник, ополоснитесь под душем и обязательно промокните его. Благодаря этому ваш купальник будет поглощать меньше хлорированной или соленой воды во время плавания.

Примите душ после плавания

Когда вы закончите плавать в течение дня, снова примите душ в купальнике. Смывая с кожи хлор или соль, используйте то же мыло или средство для мытья тела, чтобы быстро очистить купальник. Хорошо промойте и дайте высохнуть на воздухе.

Тщательно высушите

Самый безопасный способ высушить купальник – повесить его в тени и дать ему полностью высохнуть на свежем воздухе.

Стирайте так же, как и бюстгальтеры

Если вы потратите время на ручную стирку купальника, это значительно продлит его срок службы.

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