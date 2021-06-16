4 вещи, которые нужно сделать с купальником, чтобы он служил дольше
Купальники требуют особого подхода в уходе. Но всё не так сложно, как кажется. Как продлить срок службы купальника и рассказать, что с ним нужно сделать, сообщает WomanEL.
Ополосните водой перед плаванием
После того, как вы наденете купальник, ополоснитесь под душем и обязательно промокните его. Благодаря этому ваш купальник будет поглощать меньше хлорированной или соленой воды во время плавания.
Примите душ после плавания
Когда вы закончите плавать в течение дня, снова примите душ в купальнике. Смывая с кожи хлор или соль, используйте то же мыло или средство для мытья тела, чтобы быстро очистить купальник. Хорошо промойте и дайте высохнуть на воздухе.
Тщательно высушите
Самый безопасный способ высушить купальник – повесить его в тени и дать ему полностью высохнуть на свежем воздухе.
Стирайте так же, как и бюстгальтеры
Если вы потратите время на ручную стирку купальника, это значительно продлит его срок службы.
Заметки
- Остерегайтесь горячих джакузи. Горячая вода и хлор могут плохо повредить купальные костюмы. Обязательно наденьте свой наименее любимый купальник, если у вас есть планы на гидромассажную ванну.
- Вместо того, чтобы носить один купальник все лето, лучше иметь хотя бы два. Таким образом, вы можете чередовать их ношение. Они прослужат дольше, если носить их только половину времени.
- Если вы много плаваете в хлорированной воде, подумайте о покупке средства для нейтрализации действия хлора. Он поможет удалить хлор с вашего купальника.