Переговоры Байдена и Путина закончились на час раньше (Обновлено)

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в узком составе закончились. Они продлились почти два часа на вилле Ла Гранж в Женеве.

О результатах первой части встречи не сообщается, написала "Страна.ua﻿"

На переговорах двух лидеров сопровождали главы внешнеполитических ведомств - Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

По плану на встречу в узком составе был отведен примерно час с четвертью, но по факту беседа продлилась почти два часа.

Сначала сообщалось, что после перерыва стороны приступят к диалогу в расширенном формате. В целом переговоры были рассчитаны на пять часов. Однако журналист Associated Press Зик Миллер написал в Twitter, что переговоры президентов РФ и США на высшем уровне уже завершились, сообщает журналист Associated Press Зик Миллер.

"Встречи на высшем уровне между Байденом и Путиным завершились примерно через четыре часа", - написал Миллер.

GENEVA (AP) — White House: Summit meetings between Biden and Putin have concluded, after about four hours. — Zeke Miller (@ZekeJMiller) June 16, 2021

Эту же информацию подтверждает и российской издание "Лента.ру﻿".

Кортеж президента США Джо Байдена покинул виллу Ла-Гранж, где проходили его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным..

Встреча двух лидеров началась в 13:35 по Женеве, а завершилась на час раньше запланированного. Путин и Байден общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи политики проведут раздельные пресс-конференции.

Напомним, что это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США в начале этого года.