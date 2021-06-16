В Женеве окончилась первая часть переговоров Байдена и Путина

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в узком составе закончились. Они продлились почти два часа на вилле Ла Гранж в Женеве. О результатах первой части встречи не сообщается, сообщает Страна.ua.

На переговорах двух лидеров сопровождали главы внешнеполитических ведомств - Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

По плану на встречу в узком составе был отведен примерно час с четвертью, но по факту беседа продлилась почти два часа.

После перерыва стороны приступят к диалогу в расширенном формате. В целом переговоры рассчитаны на пять часов. Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты выступят перед журналистами отдельно.

Напомним, что это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США в начале этого года.