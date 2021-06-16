Признак, что у вас аллергия на парацетамол

Ацетаминофен (парацетамол) является распространенным безрецептурным препаратом для снятия боли и лихорадки, который вы можете найти во многих аптеках. Некоторые лекарства, используемые для лечения аллергии, симптомов простуды, гриппа и бессонницы, содержат его, сообщает WomanEL.

Но парацетамол может быть приемлемым не для всех. На самом деле у некоторых людей на него может быть аллергия. Как понять, есть ли у вас аллергия на парацетамол?

К явным признакам аллергической реакции относятся крапивница, зуд, опухшая или покрытая волдырями кожа без лихорадки, охриплость голоса, сыпь, отек снаружи или внутри рта. К другим признакам относят стеснение в горле или груди, затрудненное дыхание или глотание и/или свистящее дыхание. Если вы испытываете какие-либо симптомы аллергической реакции после приема парацетамола, вам следует прекратить прием лекарства и обратиться за медицинской помощью.

Где вы, скорее всего, увидите аллергическую реакцию

Эксперты говорят, что аллергическая реакция на парацетамол возникает редко. Но если у вас все же появится сыпь, есть типичное место для ее поиска.

Дипломированная медсестра Дженна Липхарт Роудс, говорит, что сыпь, вызванная парацетамолом, может быть на любом участке тела. Но, скорее всего, она будет на «центральной части», например на груди, спине или животе.

Вам стоит проконсультироваться с врачом по поводу альтернативных обезболивающих.