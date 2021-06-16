В Латвии задержали гражданина РФ по делу о шпионаже

В Латвии в рамках уголовного дела депутата Сейма Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, задержан еще один человек, гражданин РФ, сообщает Европейская правда.

10 июня Сейм выдал депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования, а 11 июня суд Видземского предместья Риги применил арест как мера пресечения. Также суд принял решение арестовать еще одного человека, и сейчас стало известно, что это гражданин России.

В течение семи дней решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Служба государственной безопасности Латвии публично сообщила, что 9 июня было начато уголовный процесс о шпионаже в пользу России. В рамках уголовного процесса были проведены обыски и изъятия документов - в том числе, в здании Сейма и в доме самого Адамсонса.

В интересах следствия Служба госбезопасности в среду, 16 июня, от комментариев воздерживалась.

Янис Адамсонс, член социал-демократической партии Saskaņas, работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Насколько известно, он не имел доступа к гостайне.

Депутата подозревают в незаконном сборе информации, которая не должна разглашаться, с целью передать ее российской стороне.

На заседании Сейма перед голосованием за снятие с него иммунитета он заявил, что не понимает, в чем его могут обвинять, и что узнал о подозрениях от журналистов.