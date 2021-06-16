В Херсонской области мужчина ранил двух человек и сам застрелился

В г.Олешки Херсонской области 66-летний мужчина ранил из ружья двух местных жителей и сам скончался от случайного выстрела, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Интерфакс-Украина.

Правоохранители выяснили, что раненые отдыхали в сквере на лавочке, употребляя спиртное. В это время к ним с обрезом охотничьего ружья подошел мужчина, выстрелил, в результате чего двое мужчин получили дробовые ранения нижних конечностей.

"После чего "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел, и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери" , - рассказали в полиции.

С места происшествия изъяты обрез от ружья и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен санкционированный обыск дома погибшего.

Проводятся необходимые следственно-розыскные действия, устанавливаются возможные свидетели. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.