Порошенко и Тимошенко рассказали, как должна происходить деолигархизация

Депутаты из фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" альтернативный проект закона о предотвращении олигархизации, монополизации и коррупции, сообщает РБК-Украина.

По словам депутата из "Евросолидарности" Николая Княжицкого, в законопроект оппозиции заложен принцип борьбы не с олигархами, а с коррупцией, которую олигархи множат через принадлежащие им монополии и СМИ.

"Решение о предоставлении статуса олигарха принимается НАПК и только по результатам ряда проверок и экспертиз. Благодаря этому олигархами признаются не те, кого президент просто не любит, а те, в отношении кого есть юридические основания" , - пояснил Николай Княжицкий.

Также заложена норма, когда НАПК работает в связке с Антимонопольным комитетом.

"НАПК ведет соответствующие реестры деклараций и проверяет образ жизни чиновников. НАПК проводит все необходимые проверки и привлекает чиновников к ответственности. То есть оно уже сегодня готово выполнять этот закон" , - добавил нардеп.

Княжицкий отметил, что законопроект власти выписан так, что в Украине реальные олигархи под этот статус могут не попасть.

"Например, если лицо владеет телеканалом, оно не может признаваться олигархом, но если у него есть, к примеру, блог или какой-либо канал в телеграмме, тогда да, государство будет готово признать его олигархом" , - считает Княжицкий.

По его словам, отличаются законопроекты власти и позиции и по последствиям для олигархов.

"Президентский законопроект определяет лишь одно следствие для олигархов - они не могут участвовать в большой приватизации. Альтернативный - определяет целый ряд обязательств, в том числе в усиленном мониторинге за принадлежащими олигарху предприятиями, чтобы они не превратились в монополии, каждая сделка покупки активов подпадает под контроль АМК независимо от суммы сделки. И главное - все чиновники, которые раньше работали на олигархов, а значит имеют с ними связи, подпадают под дополнительный мониторинг со стороны НАПК" , - пояснил он.

Депутат также подчеркнул, что президентский законопроект позволяет олигархам финансировать кандидатов на выборах без каких-либо ограничений. В то время предложенный депутатами текст существенно ограничивает олигархов в возможности финансирования выборов, и соответственно, кандидаты, которые финансируются вопреки таких ограничений будут иметь проблемы с НАПК и избирательными комиссиями.