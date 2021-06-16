Россия настаивала на совместной пресс-конференции Путина и Байдена

Россия настаивала на совместной пресконференции Путина и Байдена, но в Белом доме отказались. Ведь выглядело бы так якобы Владимир Путин улучшил свои позиции на международной арене за счет американского лидера, сообщает 24 Канал.

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Такую информацию обнародовали иностранные журналисты, ссылаясь на источники "знакомые с ситуацией". Сейчас известно, что лидеры государств не будут давать совместной пресс-конференции.

В США настояли на позиции не проводить совместную пресс-конференцию с главой Кремля.

"Чиновники заявили, что Россия настаивала на совместной пресс-конференции во время переговоров по саммиту. Но США были против, поскольку не хотели предоставить Путину платформу, как после саммита 2018 года с бывшим президентом Трампом в Хельсинки,", – говорится в сообщении.

Перед тем в Белом доме рассказали, что группа дипломатов и экспертов советовали главе США Джо Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам их встречи в Женеве. Ведь это может отодвинуть частные переговоры президентов на второй план.

Джо Байден и Владимир Путин завершили переговоры в узком формате. Разговор главы Кремля и президента США состоялся в компании главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.Ранее в Кремле рассказывали, что переговоры будут состоять из 3 частей: узкой и двух расширенных с перерывом на кофе.

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