Россия настаивала на совместной пресс-конференции Путина и Байдена

Россия настаивала на совместной пресконференции Путина и Байдена, но в Белом доме отказались. Ведь выглядело бы так якобы Владимир Путин улучшил свои позиции на международной арене за счет американского лидера, сообщает 24 Канал.

Такую информацию обнародовали иностранные журналисты, ссылаясь на источники "знакомые с ситуацией". Сейчас известно, что лидеры государств не будут давать совместной пресс-конференции.

В США настояли на позиции не проводить совместную пресс-конференцию с главой Кремля.

"Чиновники заявили, что Россия настаивала на совместной пресс-конференции во время переговоров по саммиту. Но США были против, поскольку не хотели предоставить Путину платформу, как после саммита 2018 года с бывшим президентом Трампом в Хельсинки,", – говорится в сообщении.

Перед тем в Белом доме рассказали, что группа дипломатов и экспертов советовали главе США Джо Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам их встречи в Женеве. Ведь это может отодвинуть частные переговоры президентов на второй план.

Джо Байден и Владимир Путин завершили переговоры в узком формате. Разговор главы Кремля и президента США состоялся в компании главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.Ранее в Кремле рассказывали, что переговоры будут состоять из 3 частей: узкой и двух расширенных с перерывом на кофе.