SkyUp получила разрешение на новый регулярный рейс в Анкару

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новый регулярный рейс из Киева в столицу Турции Анкару, сообщает УНИАН.

В частности, авиакомпания сможет выполнять три рейса в неделю.

Срок действия прав на полеты из Киева в Анкару - с 1 июля и на неограниченное время.

Перед этим Государственная авиационная служба разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Салоники (Греция), Самарканд и Ургенч (Узбекистан).