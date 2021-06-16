Путин рассказал, о чем договорился с Байденом

Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту постоянной службы. Они возвращаются на места своей постоянной службы - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом.

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера", - добавил Путин.

Во время встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным затрагивалась также тема вступления Украины в Североатлантический альянс.

"По поводу вступления Украины в НАТО… Эта тема затрагивалась "мазком". И здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - заявил Владимир Путина во время своего брифинга в Женеве.

Он также отметил, что Джо Байден согласился с тем, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

"Что касается обязательств по поводу Украины, то у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути. Без всякого сомнения", - заявил Путин на брифинге в Женеве.

Президенты двух стран также договорились начать двусторонние консультации по кибербезопасности.

"Мы договорились о том, что мы начинаем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно", - сообщил Путин на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с американским коллегой.

Как подчеркнул президент РФ, " нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах США и РФ ".