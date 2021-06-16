Байден объяснился про фразу об "убийце" - Путин

Президент США Джо Байден позвонил российском лидеру Владимиру Путину после того, как назвал его "убийцей". Тогда главы государств объяснились, сообщает Обозреватель.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Женеве 16 июня. Он отметил, что его вполне устроили объяснения.

"По поводу резких заявлений… все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил. Мы объяснились, меня эти объяснения устроили" , – сказал президент РФ.

Путин также отметил, что президент США предложил ему встретиться, и встреча состоялась. Также он подчеркнул, что она была конструктивной.