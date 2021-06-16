Украина потребовала от Беларуси объяснений по Протасевичу

Сегодня луганские боевики заявили, что якобы провели "следственные действия" с арестованным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Украина считает это сближением Беларуси с Россией и требует объяснений, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения" , - сказал он.

Николенко отметил, что сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси нужно рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей боевикам "хоть какой-то псевдосубъектности".

"Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня" , - пояснил представитель МИД.

Он добавил, что подобное сближение Беларуси с Россией усиливает риски для Украины.