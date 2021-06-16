Суд оставил в силе приговор Пашинскому

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса, сообщает Деловая столица.

Об этом Украинским новостям сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Оставили в силе решение первой инстанции" , — сообщило ведомство.

Полное решение суда будет оглашено в четверг, 17 июня.

Таким образом Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на приговор Пашинскому. Прокуратура требовала 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 7 октября 2019 года бывший нардеп Сергей Пашинский был арестован Печерским райсудом столицы без права внесения залога. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Пашинскому в причинении Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения. Позже Пашинский был выпущен из СИЗО.

18 февраля 2020 года Киевский апелляционный суд оставил Сергея Пашинского под круглосуточным домашним арестом.

Позже Вячеслав Химикус отказался от своих исковых требований.

18 марта 2021 года Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал Пашинского по делу об огнестрельном ранении Вячеслава Химикуса. Офис генерального прокурора обжаловал в Апелляционном суде Киева оправдательный приговор Пашинскому.