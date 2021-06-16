Байден и Путин обнародовали заявление

Совместное заявление президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина по итогам переговоров в Женеве посвящено вопросам стратегической стабильности, сообщает Деловая столица.

"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны" , — говорится в документе.

В качестве примера подобного подхода приводится недавнее продление Договора о СНВ.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана" , — указывается в совместном заявлении.

Лидеры двух стран анонсировали запуск комплексного диалога по стратегической стабильности, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.

Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.