Путин назвал захват Крыма "адекватным"

Президент России Владимир Путин, комментируя непредсказуемость политики Москвы, назвал захват украинского Крыма в 2014 году "адекватной реакцией" на угрозы, сообщает РБК-Украина.

Путин надеется, что сможет договориться с США о правилах поведения в решении региональных конфликтов.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

"Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной и Крымом - от этого все пляшут, правда? А что стабильного в том, что (США, - ред.) поддержали государственный переворот в Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был по сути отойти от власти и через три месяца объявить выборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям - юго-восток и Крым. И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо?" , - отметил Путин.

По его мнению, Россия ведет себя абсолютно "адекватно к возникающим угрозам".